La quiete dopo la tempesta a Casa Sollievo | il direttore delle risorse umane convoca i sindacati

Dopo mesi di tensioni, il direttore delle risorse umane ha convocato i rappresentanti sindacali all’interno dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La convocazione arriva a pochi giorni dall’ultimo sit-in dei lavoratori, che avevano manifestato davanti alla struttura per protestare contro il cambio di contratto e rivendicare i propri diritti. La richiesta di incontro sembra segnare un tentativo di avviare un confronto tra le parti.

Dopo mesi di tensioni e a pochi giorni dall’ultimo sit-in di protesta che ha visto i lavoratori scendere in strada e piazzarsi davanti all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per rivendicare i propri diritti e opporsi al cambio di contratto, sembra aprirsi un primo e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate “La quiete prima o dopo la tempesta?”Dario da San Pancrazio Salentino ci invia questa foto scattata sulle rive di Torre Lapillo. Sit-in davanti all'ospedale, la Uil: "Servono assunzioni vere e una gestione più coraggiosa delle risorse umane"La Uil Fpl ha organizzato lunedì mattina, davanti all'ospedale di Ravenna, una mobilitazione “per dire basta a una condizione lavorativa fatta di...