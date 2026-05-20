Eccoci Rudy Zerbi e la moglie la luna di miele è con gli amici vip

Rudy Zerbi e sua moglie hanno trascorso i primi giorni di matrimonio in un viaggio a Disneyland Paris, accompagnati da alcuni amici vip. La coppia ha condiviso sui social foto e momenti di relax in un contesto che ha suscitato commenti tra i follower. La scelta di questa destinazione ha rappresentato un modo per festeggiare l’unione in un’atmosfera di divertimento e spensieratezza, lontano dal clamore mediatico. La loro breve vacanza ha coinvolto anche alcuni noti personaggi dello spettacolo.

Un viaggio da favola, lontano dal clamore mediatico ma ricco di sorrisi e complicità. È così che Rudy Zerbi ha deciso di inaugurare la sua nuova vita da marito, scegliendo la magia di Disneyland Paris per trascorrere i primi giorni dopo il sì. Accanto a lui la neo moglie Grace Raccah, sposata lo scorso 10 maggio con una cerimonia riservata celebrata alle porte di Roma. Sui social, il volto noto di Amici si mostra in una veste inedita, rilassato e ironico, condividendo uno scatto che ha subito catturato l’attenzione dei fan. Nella foto, lui e la compagna posano sorridenti con le classiche orecchie di Topolino e Minnie, simbolo intramontabile del parco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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