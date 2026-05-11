Rudy Zerbi, noto giudice di Amici, si è sposato con la sua compagna in una cerimonia tenuta in segreto domenica 10 maggio 2026. La notizia è stata diffusa da Dagospia e dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha pubblicato alcune immagini dell’evento. La cerimonia si è svolta lontano dai riflettori, senza dettagli pubblicamente condivisi sulla location o gli invitati.

Rudy Zerbi, noto discografico e volto di Amici, ha sposato la sua compagna. La cerimonia si è svolta in gran segreto domenica 10 maggio 2026, con la notizia che è stata riportata da Dagospia e dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha anche condiviso foto dell’evento. Scopriamo nel dettaglio chi à la dolce metà di Rudy e il particolare rito che li ha resi marito e moglie. Cosa disse Rudy Zerbi sulla compagna prima del matrimonio Amici: matrimonio da sogno per Rudy Zerbi. Il matrimonio di Rudy Zerbi e Grace Raccah è stato un evento intimo e riservato. La sposa ha indossato un elegante abito bianco, mentre Rudy ha scelto un raffinato abito blu con cravatta.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, Rudy Zerbi si è sposato: chi è sua moglie e i dettagli della cerimonia

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