È deceduto il poeta Antonio Allegrini, nato nel 1942 a Castel Frentano. Autore di numerose raccolte di poesie, ha anche scritto racconti e leggende popolari. Conosciuto come il 'poeta cosacco', ha vissuto e lavorato nella sua città natale, contribuendo alla cultura locale con le sue opere. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Si è spento all'età di 84 anni. I funerali saranno celebrati venerdì 27 marzo Si è spento il noto poeta Antonio Allegrini, originario di Castel Frentano dove era nato nel 1942. Artista poliedrico, ha pubblicato libri di poesie, rac­conti, leggende popolari. Amico di Pier Paolo Pasolini. Henry Miller e di molti altri scrittori, amava definirsi "poeta cosacco". “Se n’è andato uno degli ultimi poeti di Castannove”, tra i pochi a trasfigurare la realtà, uno dei pochi a sentire il privilegio di abitare in un posto come il nostro, suoi i versi: "chi non ha cuore e sentimento qui certo non può stare” scrivono dall’associazione Ripensiamo il Centro storico di Castel Frentano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Addio ad Antonio Allegrini, il 'poeta cosacco' che amava la sua Castel Frentano

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