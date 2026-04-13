È stata annunciata la creazione di una nuova divisione dedicata alle pulizie professionali, che combina l’uso di Intelligenza Artificiale, pratiche di economia circolare e l’apporto del capitale umano. La società coinvolta intende integrare strumenti digitali e sostenibili per migliorare i servizi offerti nel settore. L’obiettivo è sviluppare soluzioni innovative che uniscano tecnologia e rispetto per l’ambiente, mantenendo un approccio centrato sulle persone.

Per il settore delle pulizie professionali si apre una nuova era dove tecnologia, Intelligenza Artificiale e capitale umano trovano la giusta sintesi non solo per migliorare ed efficientare il comparto, ma anche per abbattere drasticamente l’impatto ambientale generato dai prodotti utilizzati e dai rifiuti generati. Il nuovo livello di “ Cleaning 4.0 ” è riferibile alla Vivenda Green, la nuova divisione che la Vivenda Spa, società del Consorzio La Cascina, ha creato per vincere alcune sfide del nostro tempo: sostenibilità in senso lato, occupazione e sviluppo tecnologico. “Oggi l’igiene degli spazi è un pilastro strategico per la salute, la valorizzazione degli immobili e la responsabilità ambientale”, spiega Gabriele Scotti, vicepresidente della Vivenda Spa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vivenda Green": nasce la divisione che rivoluziona il settore delle pulizie fra Intelligenza Artificiale, economia circolare e valore umano

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