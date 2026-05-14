Sostenibilità legno rappresenta risorsa chiave per economia circolare

Il legno viene considerato una risorsa fondamentale per l'economia circolare, poiché può essere recuperato, riciclato e riutilizzato più volte nel corso del tempo. Questa caratteristica permette di ridurre lo sfruttamento delle materie prime e di favorire pratiche più sostenibili nel settore. La sua versatilità e disponibilità lo rendono un elemento chiave nelle strategie di gestione sostenibile delle risorse naturali. In questo contesto, il settore si impegna a promuovere il riutilizzo e il riciclo del legno in vari ambiti produttivi.

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Milano, 14 mag.(Adnkronos) - Il legno rappresenta una risorsa chiave per l'economia circolare grazie alla sua capacità di essere recuperato, riciclato e riutilizzato. In questo contesto, Rilegno, in collaborazione con Sda Bocconi, ha condotto una ricerca per analizzare come le aziende percepiscono il valore del legno rispetto ad altri materiali, considerando aspetti ambientali, economici e operativi. L'indagine, basata su un campione di 40 imprese di diversi settori e dimensioni, evidenzia come oltre la metà delle aziende disponga di strumenti, anche non strutturati, dedicati alla sostenibilità. Il legno è principalmente associato a naturalità e, in misura minore, a rinnovabilità, mentre il suo valore legato al ciclo di vita e alla sostenibilità non è ancora pienamente interiorizzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, legno rappresenta risorsa chiave per economia circolare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Arezzo inaugura l’Ecoparco: una risorsa di economia circolare al servizio dei cittadiniQuesta iniziativa rappresenta l’azione pilota di economia circolare del Comune di Arezzo all’interno del progetto europeo LIFE GreenMe5, cofinanziato... Matera su Rai 1: sostenibilità come risorsa strategicaIl palinsesto televisivo di sabato 4 aprile alle ore 12:25 su Rai 1 dedicherà una puntata speciale a Matera, città dei Sassi. Si parla di: Made in Italy: 900mila assunzioni possibili entro il 2029, ma manca personale qualificato. Rilegno, 'il riciclo del legno oltre il 69%, cresce la filiera'Il legno come risorsa strategica per coniugare sostenibilità, industria e design in una prospettiva pienamente circolare. È il tema al centro del convegno 'Il valore del legno', promosso da Rilegno al ... ansa.it Sostenibilità e prefabbricazione: La rivoluzione dell'edilizia in legnoMilano, 30 aprile 2025.Secondo l’Osservatorio Edilizia in Legno 2024, il comparto delle costruzioni in legno in Italia ha raggiunto un valore di produzione di 2,3 miliardi di euro con le grandi ... adnkronos.com