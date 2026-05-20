(askanews) – Il trailer del documentario 10 Years of Rockin’1000 che debutta in esclusiva sul canale YouTube di Rockin’1000. Il documentario celebra i 10 anni della più grande rock band del mondo: un racconto che ripercorre la storia del progetto e che ne racconta la visione sempre più internazionale. Un viaggio che continuerà sabato 30 maggio con la prima esibizione della band all’ Allianz Stadium di Torino. Il documentario di Rockin’1000 è il racconto delle due date evento del 26 e 27 luglio 2025 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena “Rockin’ 1000 – 10 Years Celebration”, che accompagna lo spettatore all’interno di una celebrazione collettiva del decennale della band. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ecco il trailer di "10 Years of Rockin'1000", la storia della rock band più grande del mondo. Che il 30 maggio sarà live a Torino

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10 YEARS OF ROCKIN'1000 | Official Documentary

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