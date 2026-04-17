Quale sarà la migliore startup dell’anno? Lo decreterà il Premio Cambiamenti 2026
Il Premio Cambiamenti 2026, giunto alla sua nona edizione, si terrà giovedì 23 aprile all’Acquario Romano di Roma. La cerimonia, organizzata dalla CNA, si svolgerà nella mattinata con inizio alle ore 10. Durante l’evento verrà annunciata quale startup sarà riconosciuta come la migliore dell’anno, valutando le imprese più innovative presenti sul territorio nazionale. La manifestazione coinvolge giovani imprese che operano nel settore dell’innovazione.
Otello Gregorini ROMA – Si svolgerà a Roma nella mattinata di giovedì 23 aprile all’Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47, con inizio alle ore 10, la nona edizione del “Premio Cambiamenti”, il concorso nazionale dedicato alle giovani imprese innovative organizzato dalla CNA. Venti le startup finaliste che si contenderanno il titolo di migliore startup italiana per il 2026. Le imprese sono state selezionate tra le oltre mille candidate al contest indetto dalla Confederazione per ricercare il pensiero innovativo della neo-impresa italiana. Ai lavori interverranno, tra gli altri, Dario Costantini, Presidente nazionale CNA; Otello Gregorini, Segretario Generale CNA; Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere, e l’attore Stefano Fresi.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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