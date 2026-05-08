Velista dell’Anno 2026 il premio ad Antonio Squizzato campione paralimpico

Durante la 32ª edizione del Velista dell’Anno FIV, svoltasi a Villa Miani a Roma, sono stati premiati i principali protagonisti della stagione agonistica 2025. Oltre 250 persone hanno partecipato all’evento, organizzato da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela, per celebrare i risultati raggiunti nel mondo della vela. Tra i riconoscimenti, il premio Velista dell’Anno 2026 è stato assegnato a un campione paralimpico.

Roma – Oltre 250 ospiti hanno celebrato i protagonisti e i risultati della stagione agonistica 2025 nel corso della 32a edizione del Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela organizzata a Villa Miani a Roma, da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela. A fare gli onori di casa Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela, e Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica. “E’ la festa di tutto il nostro mondo, grazie a Confindustria Nautica che ha creduto in questo premio. La vela sta vivendo anni fantastici, premieremo tanti giovani che vuol dire un futuro luminoso”, ha detto Ettorre. “La prima cosa fatta l’anno scorso è stata la premiazione del velista dell’anno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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