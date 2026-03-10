Trodica Buratti | L’obiettivo è centrare il terzo posto

Il Trodica ha conquistato una vittoria al San Francesco, battendo l’Urbania dopo più di un mese senza successi. Buratti ha dichiarato che l’obiettivo della squadra è raggiungere il terzo posto in classifica. La partita si è svolta in casa, portando i tre punti alla squadra e interrompendo il periodo di risultati negativi.

Dopo oltre un mese il Trodica è tornato alla vittoria e lo ha fatto sempre al San Francesco, superando l’ Urbania. Il tecnico Roberto Buratti analizza così la settima vittoria casalinga in stagione che è valsa il terzo posto in classifica. "Eccetto con il Montefano, la prestazione c’è sempre stata. Questa situazione mi dispiaceva più per i ragazzi e per i tifosi. Serviva come il pane questa vittoria ed è giunta rischiando quasi nulla e facendo una partita attenta. Faccio i complimenti ai ragazzi perché mentalmente non era affatto facile. Hanno fatto vedere grande attaccamento a questa maglia e al progetto". Da sottolineare nelle file dei biancocelesti l’impatto di Mauro Veneroso che alla seconda da titolare ha siglato il suo secondo gol di fila: "Le sue qualità non le scopriamo noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

