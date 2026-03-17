Il direttore sportivo ha dichiarato che, se la squadra non raggiungerà i playoff, considererà questa stagione fallimentare. Ha aggiunto che, invece, se si qualificheranno, il campionato sarà da ritenersi positivo. La squadra sta affrontando le ultime partite della stagione, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione e evitare di concludere senza obiettivi raggiunti. La situazione rimane comunque in bilico.

"Sarà una stagione fallimentare qualora non dovessimo centrare i playoff altrimenti sarebbe un campionato positivo". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla dopo la sconfitta a Urbino che pone la sua squadra adesso fuori dai playoff con la Fermana, seconda in classifica, che accusa un vantaggio di 11 punti sulla terza. "Ci attendono quattro gare fondamentali – aggiunge l’allenatore – in cui dovremo solo vincere sperando in buone notizie provenienti da altri campi perché a questo punto centrare i playoff è un discorso che non dipende esclusivamente solo da noi". Trodica è tornato da Urbino a mani vuote, non è stato sufficiente segnare due reti perché gli avversari hanno rispostop con tre gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MOMENTO DECISIVO. Buratti: "Trodica, senza playoff una stagione fallimentare»

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