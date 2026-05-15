Nuovo focolaio di Ebola in Congo | 246 casi e 65 morti Rischio basso per l' Europa

In Congo è stato segnalato un nuovo focolaio di Ebola, con un totale di 246 casi accertati e 65 decessi registrati finora. I Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno confermato la presenza di una nuova epidemia nel paese. Nonostante l'inizio di questa nuova ondata, si afferma che il rischio di diffusione in Europa rimane basso. La situazione è sotto monitoraggio, con misure di controllo in atto nel territorio interessato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui