Nuovo focolaio di Ebola in Congo | 246 casi e 65 morti Rischio basso per l' Europa
In Congo è stato segnalato un nuovo focolaio di Ebola, con un totale di 246 casi accertati e 65 decessi registrati finora. I Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno confermato la presenza di una nuova epidemia nel paese. Nonostante l'inizio di questa nuova ondata, si afferma che il rischio di diffusione in Europa rimane basso. La situazione è sotto monitoraggio, con misure di controllo in atto nel territorio interessato.
L'Ebola è tornata in Congo. I Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno confermato che una nuova epidemia è in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Un primo bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 246 casi sospetti e 65 decessi.Il focolaio di Ebola in. 🔗 Leggi su Today.it
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Nuovo focolaio di #Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove l’Africa Cdc segnala 246 casi sospetti e 65 morti nella provincia di Ituri. I primi test di laboratorio hanno confermato il virus in 13 campioni analizzati. ift.tt/wHt3yqz x.com
Il principale ente sanitario dell'Africa conferma un nuovo focolaio di Ebola in una remota provincia del Congo reddit
Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie dell’Africa ha confermato che nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo si è sviluppato un focolaio di ebola. I casi sospetti sono 246, le morti 65, di cui 4 causate certamente da ebol facebook
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