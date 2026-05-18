L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale a causa di un focolaio di Ebola che si è sviluppato tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. Si tratta di un ceppo raro del virus, senza un vaccino disponibile, che ha già causato diversi decessi nelle aree coinvolte. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e si stanno adottando misure per contenere l’espansione del contagio. La diffusione del virus ha suscitato preoccupazioni a livello globale.

L’ebola è tornata a fare tanti morti in Africa centrale, tra la Repubblica Democratica del Congo e l’ Uganda. L’Organizzazione mondiale della Sanità, pur specificando che non si tratta di una pandemia, ha dichiarato il 17 maggio l’emergenza sanitaria internazionale perché si tratta di un raro ceppo del virus per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. In Congo sono già morte 88 persone e ci sono 366 casi sospetti. In Uganda per ora ci sono due casi confermati e un morto risultato positivo al test. Il virus in questione si chiama Bundibugyo e tra i sintomi iniziali provoca febbre, dolori muscolari, affaticamento, mal di testa e mal di gola, seguiti da vomito, diarrea, eruzioni cutanee e sanguinamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale: “Ceppo raro e senza vaccino in RD Congo e Uganda”

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Oms dichiara emergenza internazionale per Ebola in Congo | 18/05/2026

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