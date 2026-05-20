Ebla Sadek Luca Donati e Malasangre Trio portano il flamenco dal vivo al Pigneto
Giovedì 21 maggio, al Pigneto, si svolge una serata dedicata al flamenco con la partecipazione di Ebla Sadek, Luca Donati e il Malasangre Trio. L’evento si terrà presso Pianeta Sonoro e prevede musica dal vivo, danza e contaminazioni sonore che coinvolgono le tradizioni del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell’America Latina. La serata invita il pubblico a immergersi in un’esperienza che unisce diverse influenze culturali attraverso esibizioni artistiche e attraversamenti musicali.
Giovedì 21 maggio arriva a Pianeta Sonoro una serata dedicata al flamenco e alle sue contaminazioni, tra musica dal vivo, danza e attraversamenti sonori che uniscono Mediterraneo, Medio Oriente e America Latina. Sul palco del circolo del Pigneto si incontreranno la cantante siriana Ebla Sadek, il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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