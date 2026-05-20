E’ stata una fine orribile

Durante un’immersione, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di un sub. La causa della tragedia è stata attribuita a una tossicità da ossigeno, una condizione rara ma letale in queste situazioni. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di subacquea e tra gli esperti del settore.

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