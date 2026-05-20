E’ stata una fine orribile
Durante un’immersione, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di un sub. La causa della tragedia è stata attribuita a una tossicità da ossigeno, una condizione rara ma letale in queste situazioni. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di subacquea e tra gli esperti del settore.
“”. La morte per tossicità da ossigeno è una delle più drammatiche che possano verificarsi durante un’immersione”. Sono le parole piene di dolore e rammarico di Claudio Micheletto, past president dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri pensando alla fine di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino morti alle Maldive, nell’atollo di Vaavu, a una profondità stimata di circa 50 metri. – (Foto Ansa) – Cityrumors.it Una tragedia senza precedenti nelle Maldive, una notizia che ha lasciato il segno per le circostanze particolarissime della tragedia, che ha coinvolto sub esperti, capaci di fronteggiare criticità complesse e certamente di valutare appieno anche i rischi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Benito Mussolinis Death Scene was HORRIFIC
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“Hanno fatto una fine orribile”, l’ipotesi della ‘tossicità da ossigeno’ per i cinque italiani morti alle MaldiveCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, a circa 50 metri di profondità.
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