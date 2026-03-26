Fine vita il medico di Libera | ‘Nessun ripensamento per lei è stata una liberazione’

Libera è la quattordicesima persona in Italia ad aver usufruito del suicidio assistito, secondo quanto riferito dal medico coinvolto. Il caso ha suscitato attenzione sul tema del fine vita nel paese, ancora considerato irrisolto dalla legge. La decisione è stata descritta come una liberazione da parte del medico, che ha confermato di non aver cambiato opinione sulla questione.

Libera è la quattordicesima persona in Italia ad usufruire del suicidio assistito. Il tema del fine vita in Italia è un tema irrisolto. In un'intervista a Repubblica, l'anestesista di Libera, Paolo Malacarne, dice la sua: "Un'ipocrisia, voleva solo smettere di soffrire" Quella diLiberaè la storia di un fine vita volontario e quindi di una vita interrotta per scelta. Una scelta, appunto, libera ma anche inevitabilmente segnata da un dolore diventato troppo grande da sopportare. Come raccontaPaolo Malacarne, il medico anestesista che la seguiva da due anni: “Libera vedeva il morire come unico modo per smettere di soffrire e, quando ha potuto,non c’è stato un momento di dolore, di pianto, di ripensamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fine vita, il medico di Libera: ‘Nessun ripensamento, per lei è stata una liberazione’ Articoli correlati Leggi anche: Fine vita, aspetti medico legali e consapevolezza. I medici: “Serve una legge nazionale” Muggiò, riduce la moglie in fin di vita: “E’ stata lei a puntarmi il coltello contro”Muggiò (Monza Brianza), 15 gennaio 2026 - Ha dato la sua versione del fatto, nell'interrogatorio avvenuto questa mattina in carcere davanti alla... Approfondimenti e contenuti su Fine vita Temi più discussi: Fine Vita, primo caso di suicidio assistito con un comando oculare; Fine vita, è morta Libera; Riflessioni sul fine vita - Associazione Culturale Il Testimone - eventi; Fine vita, trattamento vitale anche solo prospettato e rilievo al percorso all’estero. Fine vita, morta Libera: è il primo caso con dispositivo a comando ocularePrimo caso in Italia di suicidio assistito tramite un comando oculare. È avvenuto dopo due anni di attesa e battaglie legali alla fine dei quali Libera, 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, ... tg24.sky.it Libera, paladina del diritto al fine vita. Il commovente addio della donnaUn macchinario a tecnologia oculare ha permesso a una paziente malata di sclerosi multipla di azionare da sola il farmaco secondo legge sul fine vita ... iodonna.it Presidente della Consulta: "Resta ancora inascoltato il monito sul fine vita, per introdurre una normativa nazionale di regolamentazione". #ANSA x.com Sabato 28 marzo si svolgerà una “Giornata di studio sul fine vita”, organizzata da Pro Vita & Famiglia in collaborazione con il Forum delle Associazioni Socio Sanitarie. Dopo i saluti delle autorità, seguiranno numerosi interventi che affronteranno diversi asp - facebook.com facebook