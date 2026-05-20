È questa la vita che sognavo da bambino? | Luca Argentero al Teatro D’Annunzio
Al Teatro D’Annunzio si prepara una nuova rappresentazione inserita nella stagione Liberi di Scegliere, promossa dal Comune di Latina e dall’ATCL, il circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio. L’evento prevede la partecipazione di un attore noto, che ha recentemente suscitato interesse per una performance in cui ha recitato una frase rivolta al pubblico, chiedendosi se la vita che sogna da bambino corrisponda a quella attuale. La serata si inserisce in un calendario di spettacoli dedicati alla promozione di produzioni teatrali locali e nazionali.
Un altro spettacolo della stagione Liberi di Scegliere ideata dal Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio si appresta ad andare in scena al Teatro D’Annunzio.Domenica 24 maggio alle ore 21.00 si potrà assistere a “È. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Intervista a Luca Argentero
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