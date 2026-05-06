Luca Argentero arriva al Teatro Cartiere Carrara con E' questa la vita che sognavo da bambino?

Il sogno di diventare eroe, il prezzo della fama e quel che resta quando i riflettori si spengono. “È questa la vita che sognavo da bambino?” è lo spettacolo che vede protagonista Luca Argentero, venerdì 8 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.Scritto da Gianni Corsi, Luca Argentero ed.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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