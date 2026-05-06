Firenze, 6 maggio 2026 - Venerdì 8 maggio alle ore 21 al Teatro Cartiere Carrara (via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro) Luca Argentero porta in scena ' È questa la vita che sognavo da bambino?'. La regia è di Edoardo Leo. Testi di Gianni Corsi, Edoardo Leo e Luca Argentero. Musiche di Davide Cavuti. Il sogno di diventare eroe, il prezzo della fama e quel che resta quando i riflettori si spengono. “È questa la vita che sognavo da bambino?” è lo spettacolo che vede protagonista Luca Argentero, venerdì 8 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Scritto da Gianni Corsi, Luca Argentero ed Edoardo Leo, che ne cura anche la regia, con musiche di Davide Cavuti, lo spettacolo è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Luca Argentero in scena con 'È questa la vita che sognavo da bambino?'

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