Una carriera brillante poi la diagnosi choc Mondo dello spettacolo in lutto si spegne un’altra stella | il triste annuncio

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Annabel Schofield, che si è spenta il 28 febbraio a 62 anni per complicazioni legate a un tumore. Nota nel settore moda, televisione e produzione, la sua carriera era stata segnata da successi prima di ricevere la diagnosi che ha cambiato la sua vita. La notizia ha suscitato tristezza tra colleghi e fan.

È morta il 28 febbraio all’età di 62 anni per complicazioni legate a un tumore Annabel Schofield, figura nota tra moda, televisione e produzione. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo. Nata il 4 settembre 1963 a Llanelli, in Galles, era cresciuta in un contesto vicino all’industria cinematografica: il padre, John D. Schofield, era un dirigente di produzione britannico attivo in importanti produzioni hollywoodiane degli anni Novanta. La scomparsa di Annabel Schofield è stata resa pubblica dopo la morte, avvenuta il 28 febbraio. Secondo quanto comunicato, il decesso è stato causato da complicazioni di un tumore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it

