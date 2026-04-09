Durante una mattinata dedicata agli studenti delle scuole superiori, l'attore americano è stato avvistato a Cuneo, suscitando reazioni di rabbia e imbarazzo tra i presenti. L'evento ha attirato l'attenzione di molte persone, con alcune testimonianze che descrivono le facce di chi ha assistito alle sue apparizioni. L'incontro è durato diverse ore e ha coinvolto un vasto pubblico di giovani e insegnanti.

George Clooney ha reso indimenticabile una mattinata di lavori a migliaia di studenti delle superiori. La star di Hollywood infatti ha partecipato all’evento “Dialoghi sul Talento” organizzato da Fondazione Crc che si è tenuto al Palazzetto dello Sport di Cuneo. George Clooney impegnato nel sociale come sua moglie Amal. George Clooney come sua moglie Amal sono attivamente impegnati nel sociale. Insieme hanno costituito la Clooney Foundation for Justice che ha direttamente collaborato all’evento di Cuneo. Nata nel 2016, la Fondazione si occupa di difendere i diritti umani, perseguire i responsabili di crimini di guerra e lottare contro le ingiustizie in oltre 40 Paesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - George Clooney a Cuneo, tra rabbia ed imbarazzo: che facce

George Clooney a Cuneo: sul palco saluta il pubblico in italianoGeorge Clooney protagonista dell’evento ‘Dialoghi sul Talento’ organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

George Clooney ha accettato l’invito a partecipare all'evento Dialoghi sul Talento a Cuneo. Ecco che cos'ha detto (e cos'ha mangiato)Che fosse affezionato all’Italia, scelta come sua seconda casa con la moglie Amal, è cosa nota, ma la comparsa di George Clooney al Palazzetto dello...

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George Clooney a Cuneo: «Donald Trump ha superato ogni limite»Ai Dialoghi sul Talento, l'attore americano ha attaccato duramente Donald Trump, parlando di politica, giustizia e diritti umani, temi che gli sono molto cari ... iodonna.it

George Clooney a Cuneo, tra rabbia ed imbarazzo: che facceGeorge Clooney appassiona il giovane pubblico e non usa mezzi termini per definire le affermazioni di Trump, ma le sue facce sono irresistibili. dilei.it

Insulti infantili: George Clooney replica all'offesa della Casa Bianca x.com

A Cuneo l’incontro tra l'attore e attivista americano George Clooney e gli studenti. "Dire di voler mettere fine a una civiltà è un crimine di guerra", osserva puntando il dito verso le politiche del presidente Trump. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Fa - facebook.com facebook