Una biologa di 54 anni è stata aggredita e ferita con un coltello dopo aver soccorso un cane lungo una strada tra Castiglione d'Adda e Castelgerundo. La donna è stata colpita all’addome ed è attualmente ricoverata in ospedale con condizioni considerate gravi ma stabili. L’aggressore si è allontanato subito dopo aver colpito, e si stanno svolgendo le ricerche per rintracciarlo. La biologa ha urlato che il gesto era legato a una richiesta di 50 euro.

Castelgerundo (Lodi), 20 maggio 2026 – Rimangono gravi ma stabili le condizioni della b iologa di 54 anni dell'Ospedale Maggiore di Lodi, accoltellata ieri sera lungo la Provinciale 27 tra Castiglione d'Adda e Castelgerundo dopo essersi fermata per soccorrere un cane. Nel frattempo è scattata una vera e propria caccia all'uomo in tutta la zona. I carabinieri stanno cercando un individuo descritto come presumibilmente straniero, che al momento dell'aggressione indossava un giubbotto rosso e aveva con sé un cane meticcio al guinzaglio. La sequenza choc. La sequenza choc si è consumata intorno alle 18.45 di martedì, lungo la strada provinciale 27 nel tratto tra Camairago (località di Castelgerundo) e Castiglione d’Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biologa rapinata e accoltellata dopo aver soccorso un cane, urla incredula: “Questo per 50 euro”. Caccia all’aggressore

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