Una biologa di 54 anni è stata accoltellata all’addome e rapinata ieri sera lungo la Provinciale 27 tra Castiglione d'Adda e Castelgerundo, dopo aver fermato la propria auto per aiutare un cane in difficoltà. La donna, trasportata in ospedale, si trova in condizioni gravi ma stabili. La vittima ha riferito di aver subito un'aggressione dopo aver cercato di prestare soccorso, e ha commentato con incredulità: “Questo per 50 euro”. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso.

Castelgerundo (Lodi), 20 maggio 2026 – Rimangono gravi ma stabili le condizioni della b iologa di 54 anni dell'Ospedale Maggiore di Lodi, accoltellata ieri sera lungo la Provinciale 27 tra Castiglione d'Adda e Castelgerundo dopo essersi fermata per soccorrere un cane. Nel frattempo è scattata una vera e propria caccia all'uomo in tutta la zona. I carabinieri stanno cercando un individuo descritto come presumibilmente straniero, che al momento dell'aggressione indossava un giubbotto rosso e aveva con sé un cane meticcio al guinzaglio. La sequenza choc. La sequenza choc si è consumata intorno alle 18.45 di martedì, lungo la strada provinciale 27 nel tratto tra Camairago (località di Castelgerundo) e Castiglione d’Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biologa rapinata e accoltellata all’addome dopo aver soccorso un cane. Urla incredula: “Questo per 50 euro”

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