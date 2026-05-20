E' il giorno di Ravenna-Salernitana 600 ultras granata al seguito | le probabili formazioni

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca la partita tra Ravenna e Salernitana, con circa 600 tifosi granata pronti a sostenere la squadra allo stadio Benelli. La maggior parte dei supporter si trova in tribuna, mentre molte altre persone seguono l’evento da casa tramite televisori e dispositivi digitali. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ore precedenti, e l’atmosfera si prepara a essere caratterizzata da entusiasmo e tifo acceso. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre coinvolte.

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“Avanti Bersagliera”. Lo grideranno in 600 stasera allo stadio Benelli e altre migliaia di tifosi a casa, incollati davanti ai televisori e ai tablet. Dopo la vittoria ottenuta all'andata, la Salernitana oggi a Ravenna è padrona del proprio destino: può e deve conquistare il pass per l'accesso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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