E' il giorno di Ravenna-Salernitana 600 ultras granata al seguito | le probabili formazioni

Oggi si gioca la partita tra Ravenna e Salernitana, con circa 600 tifosi granata pronti a sostenere la squadra allo stadio Benelli. La maggior parte dei supporter si trova in tribuna, mentre molte altre persone seguono l’evento da casa tramite televisori e dispositivi digitali. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ore precedenti, e l’atmosfera si prepara a essere caratterizzata da entusiasmo e tifo acceso. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre coinvolte.

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