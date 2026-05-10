E' il giorno del derby | le probabili formazioni di Casertana-Salernitana
Stasera si disputa al stadio Pinto di Caserta il match di andata dei playoff tra la Casertana e la Salernitana. L’impianto è tutto esaurito, con i tifosi di casa che riempiono le tribune e circa 50 supporter ospiti nel settore dedicato. La partita vede le due squadre affrontarsi in una sfida tra formazioni che puntano a proseguire il percorso nel turno nazionale dei playoff.
Tutto esaurito allo stadio Pinto di Caserta e 50 tifosi granata (non residenti in provincia di Salerno) raggruppati nel settore ospiti: in questo scenario si giocherà stasera Casertana-Salernitana, gara d'andata dei playoff, turno nazionale. I granata sono testa di serie: hanno la gara di ritorno.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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