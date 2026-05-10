E' il giorno del derby | le probabili formazioni di Casertana-Salernitana

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si disputa al stadio Pinto di Caserta il match di andata dei playoff tra la Casertana e la Salernitana. L’impianto è tutto esaurito, con i tifosi di casa che riempiono le tribune e circa 50 supporter ospiti nel settore dedicato. La partita vede le due squadre affrontarsi in una sfida tra formazioni che puntano a proseguire il percorso nel turno nazionale dei playoff.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutto esaurito allo stadio Pinto di Caserta e 50 tifosi granata (non residenti in provincia di Salerno) raggruppati nel settore ospiti: in questo scenario si giocherà stasera Casertana-Salernitana, gara d'andata dei playoff, turno nazionale. I granata sono testa di serie: hanno la gara di ritorno.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Facce da derby: le scelte di Cosmi e le probabili formazioni di Casertana-Salernitana

Leggi anche: E' il giorno di Crotone-Salernitana, assalto granata al terzo posto: le probabili formazioni

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web