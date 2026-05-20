Durigon a Chieti | Mario Colantonio è vincente e andrà al ballottaggio

Da chietitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un comizio a Chieti, un rappresentante di partito ha dichiarato che Mario Colantonio è in vantaggio e parteciperà al secondo turno delle elezioni. Ha aggiunto che l'interessato è l’unico candidato in grado di portare avanti le modifiche necessarie per la città. La sua affermazione si basa su dati relativi ai risultati delle urne e sulla posizione di Colantonio rispetto agli altri candidati. Non sono stati forniti dettagli sui numeri specifici delle schede o sulle percentuali di voto.

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"Mario Colantonio è vincente e andrà al ballottaggio. E' l'unico in grado di guidare il cambiamento di cui Chieti ha bisogno". Parola del senatore Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, presente mercoledì a Chieti Scalo insieme all'onorevole Luca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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