Durigon a Chieti | Mario Colantonio è vincente e andrà al ballottaggio

Durante un comizio a Chieti, un rappresentante di partito ha dichiarato che Mario Colantonio è in vantaggio e parteciperà al secondo turno delle elezioni. Ha aggiunto che l'interessato è l’unico candidato in grado di portare avanti le modifiche necessarie per la città. La sua affermazione si basa su dati relativi ai risultati delle urne e sulla posizione di Colantonio rispetto agli altri candidati. Non sono stati forniti dettagli sui numeri specifici delle schede o sulle percentuali di voto.

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"Mario Colantonio è vincente e andrà al ballottaggio. E' l'unico in grado di guidare il cambiamento di cui Chieti ha bisogno". Parola del senatore Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, presente mercoledì a Chieti Scalo insieme all'onorevole Luca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Presidenziali in Perù. Chi andrà al ballottaggio Chieti Scalo, ciclabile fuori norma: Colantonio: “È pericolosa? Domande chiave Come può una pista da 2,6 milioni essere così stretta? Perché le autorità non hanno risposto alle segnalazioni di febbraio? Chi... Amministrative 2026, il presidente dell'Udc Lorenzo Cesa a sostegno di Mario Colantonio: L'alternativa giusta per rilanciare la cittàSpiace che il resto del centrodestra non si sia unito intorno alla sua candidatura perché la sua storia amministrativa e politica parla da sola. La città si riconosce in lui, ha detto Cesa nel corso ... chietitoday.it Elezioni, Salvini a Chieti per il candidato sindaco Mario ColantonioIl leader della Lega Matteo Salvini è giunto nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio a Chieti per sostenere la candidatura a sindaco di Mario Colantonio ... rete8.it