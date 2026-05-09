A Chieti Scalo, una pista ciclabile costata circa 2,6 milioni di euro è stata definita pericolosa da un esponente locale. La ciclabile presenta dimensioni inferiori agli standard di sicurezza, sollevando dubbi sulla sua conformità. Le autorità non hanno risposto alle segnalazioni inviate a febbraio, lasciando senza chiarimenti le preoccupazioni sulla sicurezza di questa infrastruttura.

? Domande chiave Come può una pista da 2,6 milioni essere così stretta?. Perché le autorità non hanno risposto alle segnalazioni di febbraio?. Chi dovrà rispondere del possibile danno erariale sui fondi PNRR?. Quali pericoli reali nascondono i pali posizionati in mezzo alla corsia?.? In Breve Marco Di Paolo ha inviato segnalazioni formali al Comune il 4 febbraio scorso.. Corsia di soli 1,75 metri contro i 2,50 metri previsti dal progetto.. Pali posizionati al centro della pista violano la distanza minima di 50 centimetri.. Investimento PNRR da 2,64 milioni di euro per l'opera di Chieti Scalo.. Mario Colantonio e Marco Di Paolo denunciano gravi irregolarità sulla nuova pista ciclabile di Chieti Scalo, segnalando che l’opera risulta pericolosa la percorre e non conforme ai progetti approvati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti Scalo, ciclabile fuori norma: Colantonio: “È pericolosa

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