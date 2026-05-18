Duplice omicidio a Pollena Trocchia fermato il killer | Le ho gettate nel vuoto per non pagarle

A Pollena Trocchia si è verificato un duplice omicidio che ha portato all’arresto di un sospettato. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ucciso due persone e successivamente le avrebbe gettate nel vuoto. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le modalità dell’omicidio e i motivi dietro l’atto violento. La polizia sta analizzando le prove raccolte sul luogo e ascoltando testimoni. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto.

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Emergono dettagli sempre più inquietanti sul duplice omicidio scoperto a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. A confessare sarebbe stato Mario Landolfi, 49 anni, residente a Sant’Anastasia, fermato dai carabinieri nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, con l’accusa di aver ucciso due prostitute in due giorni diversi durante lo scorso fine settimana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe incontrato separatamente le due donne per consumare rapporti sessuali, culminati poi in violente colluttazioni. Come anticipa Il Mattino, quando i militari dell’Arma hanno bussato alla sua porta, Landolfi indossava ancora una maglietta sporca di sangue appartenente, secondo gli inquirenti, all’ultima vittima. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Duplice omicidio a Pollena Trocchia, fermato il killer: “Le ho gettate nel vuoto per non pagarle” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Donne uccise a Napoli, fermato un uomo: Abbiamo litigato, non potevo pagarle e le ho uccise Sullo stesso argomento Pollena Trocchia, duplice omicidio nel cantiere: confessa il killerÈ stato arrestato ed avrebbe già confessato l’uomo sospettato del duplice omicidio avvenuto nella notte a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Duplice omicidio a Pollena Trocchia, due donne morte in un vecchio cantiere. Confessa un uomo: Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle x.com Duplice omicidio a Pollena Trocchia, due donne morte in un vecchio cantiere. Confessa un uomo: Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle reddit Duplice omicidio nel cantiere a Pollena Trocchia, fermato un uomoPollena Trocchia - Una notte di sangue e un'indagine lampo che ha già portato a una svolta decisiva. Nel cuore della notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio, ... cronachedellacampania.it Due donne uccise a Pollena Trocchia, l’uomo fermato ammette: ammazzate in due giorni diversiUn uomo di 48 anni di Sant'Anastasia è stato fermato per duplice omicidio delle due donne ritrovate stanotte in un cantiere a Pollena Trocchia ... fanpage.it