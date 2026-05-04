Ascoli pareggio con il Teramo | Sbrissa riapre il match al Del Duca

Nella partita tra Ascoli e Teramo, il match si è concluso con un pareggio dopo che Sbrissa ha segnato un gol che ha riaperto le speranze dei padroni di casa. Durante l'incontro, il direttore di gara ha annullato un gol di Didio, senza fornire ulteriori spiegazioni pubbliche. La gara si è disputata allo stadio Del Duca, e il risultato ha avuto ripercussioni sulla semifinale tra le due squadre.

? Cosa scoprirai Come influirà questo pareggio sulla semifinale tra Ascoli e Teramo?. Perché il gol di Didio è stato annullato dal direttore di gara?. Chi ha festeggiato il traguardo delle cento presenze biancorosse oggi?. Quali errori tattici hanno impedito all'Ascoli di conquistare il secondo posto?.? In Breve Pavone segna al settimo minuto, Sbrissa pareggia al settimo minuto della ripresa.. 400 spettatori al Del Duca con 130 tifosi ospiti presenti allo stadio.. Graziano Giordani celebra Manel Minicucci per le sue cento presenze con l'Ascoli.. Semifinale playoff tra Ascoli e Teramo prevista tra una settimana al Bonolis.. L’Atletico Ascoli pareggia per 1-1 contro il Teramo allo Stadio Del Duca, consolidando la propria posizione in vista della semifinale playoff che si disputerà tra una settimana al Bonolis.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, pareggio con il Teramo: Sbrissa riapre il match al Del Duca Notizie correlate Ascoli-Teramo: sfida decisiva per i playoff al Del Duca? Cosa scoprirai Chi sostituirà Sardo nel modulo di mister Seccardini? Come influirà il risultato sul morale per la semifinale al Bonolis? Quali... I bianconeri fanno ancora festa al Del Duca. L’Ascoli vince anche contro il CarpiASCOLI 3 CARPI 0 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Rizzo, Nicoletti, Guiebre (dal 36’ s. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’Atletico Ascoli chiude il campionato con un pareggio al Del Duca con il Teramo: 1-1; Serie D, Atletico Ascoli –Teramo1-1. Le due squadre si ritroveranno ai playoff; Tabellino partita Ascoli vs Livorno; CALCIO/ PARI AL DEL DUCA: IL DIAVOLO CHIUDE AL TERZO POSTO E TROVA ANCORA L’ATLETICO AI PLAY-OFF. CALCIO/ PARI AL DEL DUCA: IL DIAVOLO CHIUDE AL TERZO POSTO E TROVA ANCORA L’ATLETICO AI PLAY-OFFIl campionato del Teramo si chiude con un pareggio combattuto e ricco di episodi al Del Duca. L’1-1 contro l’Atletico Ascoli vale il dodicesimo segno X stagionale per i biancorossi, che terminano ... certastampa.it Atletico Ascoli e Teramo si studiano: al Del Duca è 1-1Diretta Atletico Ascoli-Teramo di Domenica 3 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Veratv GROUP. . - -, 1-1 al Del Duca nell'ultima gara della stagione regolare. Domenica la semifinale, ma allo stadio Bonolis. Servizio di Sergio Cinquino - facebook.com facebook