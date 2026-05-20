Due petroliere cinesi passano a Hormuz Il piano di Usa e Israele per Ahmadinejad a capo dell’Iran – La diretta

Due petroliere cinesi sono passate nello stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il traffico di petrolio globale. Nel frattempo, si sono diffuse notizie riguardanti un possibile piano di Stati Uniti e Israele volto a favorire la nomina di Mahmoud Ahmadinejad come futuro leader dell’Iran. Ahmadinejad, ex presidente del paese, è noto per le sue posizioni dure e le sue dichiarazioni contro Israele e gli Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli sui progetti o sui tempi di attuazione di questa strategia.

Gli Stati Uniti e Israele avevano in mente un capo futuro per l’Iran. Si tratta di Mahmoud Ahmadinejad, l’ex presidente iraniano noto per le sue posizioni antisemite, anti-israeliane e anti-americane. A scriverlo oggi è il New York Times, che torna indietro al 28 febbraio, giorno dell’attacco di Washington e Tel Aviv a Teheran. Subito dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei il presidente Donald Trump ipotizzò pubblicamente che sarebbe stato meglio se «qualcuno dall’interno» dell’Iran avesse preso il potere. Ahmadinejad al potere in Iran (contro gli ayatollah). Ahmadinejad era stato anche consultato. L’ex presidente rimase ferito il primo giorno di guerra da un attacco israeliano. 🔗 Leggi su Open.online

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PETROLIERA CINESE PASSA HORMUZ | IL BLOCCO USA NON ESISTE

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