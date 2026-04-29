A Londra, nel quartiere di Golders Green, due persone sono state ferite da un coltello. La polizia ha arrestato un uomo responsabile dell’aggressione. L’evento si è verificato nella zona nord della città, nota per ospitare una presenza significativa di comunità ebraica. Al momento, le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Due persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica. La persona sospettata dell’aggressione è stata fermata. Secondo quanto riferito dallo Shomrim, organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, “un uomo è stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello e tentare di accoltellare alcuni passanti di religione ebraica”. Lo stesso individuo sarebbe poi stato “immediatamente fermato” dal servizio di sicurezza e successivamente “la polizia è intervenuta usando un taser “. Il sospettato sarebbe in questo momento in custodia. Starmer: “Accoltellamento in quartiere ebraico Londra preoccupante”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressore

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