Tre persone accoltellate in centro a New York responsabile ferito e arrestato dalla polizia

Nella metropolitana di New York, tre persone sono state ferite con un'arma da taglio. L'aggressore, che ha causato le ferite, è stato successivamente arrestato dalla polizia. Un'altra persona coinvolta nell'incidente è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. La polizia ha confermato che l'uomo responsabile è stato fermato poco dopo l'aggressione e si trova ora in custodia. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell'episodio.

Un uomo avrebbe accoltellato tre persone sulla banchina della metropolitana in corrispondenza della fermata della stazione di Grand Central, a New York City, negli Stati Uniti. Un poliziotto avrebbe poi sparato all’aggressore e lo avrebbe arrestato. Sia le vittime, sia il sospettato si trovano ora in ospedale. Accoltellamento in centro a New York, tre feriti Un uomo avrebbe accoltellato tre persone nella fermata della metropolitana della stazione di Grand Central, a Manhattan, quartiere centrale di New York City. Secondo quanto riportato dal New York Times, l’attacco sarebbe avvenuto attorno alle 9:30 del mattino ora locale, quando in Italia erano le 15:30.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tre persone accoltellate in centro a New York, responsabile ferito e arrestato dalla polizia Leggi anche: Pasqua di sangue a Milano: tre persone accoltellate in strada Salerno, tentano di rubare un’auto in centro: due persone arrestate dalla PoliziaIntervento della Polizia di Stato in pieno centro a Salerno, dove nei giorni scorsi è stato sventato il furto di un’autovettura. FULL$7,000,000 Heist, a High-Stakes Chase, and the FBI’s Most Elusive Target!