Perugia Operazione interforze all’ospedale | 15 ordini di allontanamento e una denuncia per violazione del Daspo urbano

A Perugia, nell’area dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, si è svolta un’operazione interforze che ha portato all’emissione di 15 ordini di allontanamento e a una denuncia per violazione del Daspo urbano. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari per intervenire su bivacchi e stazionamenti non autorizzati nelle vicinanze della struttura sanitaria.

Durante l'operazione sono stati notificati 15 ordini di allontanamento nei confronti di persone che sostavano impropriamente all'interno o nelle immediate vicinanze dell'ospedale. Inoltre, una persona è stata denunciata per violazione del DACUR, il cosiddetto Daspo urbano, provvedimento che vieta l'accesso a determinate aree cittadine a soggetti ritenuti responsabili di comportamenti che compromettono la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici.