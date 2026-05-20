Due incidenti in autostrada tra Carini e Isola delle Femmine | traffico in tilt in coda gli arbitri di Palermo-Catanzaro
Nel pomeriggio si sono verificati due incidenti lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, causando lunghe code e disagi alla circolazione. Il primo si è verificato all’altezza di Carini in direzione Palermo ed ha coinvolto diverse auto. Il secondo è avvenuto tra Isola delle Femmine e Capaci in direzione Trapani, dove una vettura si è ribaltata. Tra i mezzi in coda ci sono anche gli arbitri che partecipano alla partita tra Palermo e una squadra calabrese.
Pomeriggio di lunghe code sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo a causa di due incidenti: uno all'altezza di Carini in direzione Palermo, che ha coinvolto alcune auto, e un altro tra Isola delle Femmine e Capaci in direzione Trapani, che ha coinvolto una sola vettura che si è ribaltata. Da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 MORTI E OLTRE 20 FERITI. TANTI I VEICOLI COINVOLTI
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