Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, sulla via Cassia a San Casciano Val di Pesa, si è verificato un incidente tra una Vespa e un'auto. Due giovani donne sono rimaste ferite nell'impatto e sono state trasportate in ospedale con ferite ritenute gravi. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto sul tratto stradale interessato. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 20 maggio 2026 – Brutto incidente nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio sulla via Cassia a San Casciano Val di Pesa. Due giovani americane, 25 e 26 anni, in sella a una Vespa presa a noleggio si sono scontrate con un’auto che stava transitando in direzione Firenze. L’impatto è stato violento, tanto che le due giovani hanno sfondato il vetro anteriore dell’auto condotta da una signora di 71 anni. Dopo essere finite sul parabrezza dell’auto le due giovani sono cadute sull’asfalto. La 71enne alla guida, nonostante il forte spavento, ha cercato di dare assistenza alle due ferite mentre è stata attivata la chiamata al 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due giovani donne ferite: grave incidente, scontro tra Vespa e auto

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