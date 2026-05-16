Scontro nella notte tra auto due donne ferite La più grave è rimasta incastrata nell’abitacolo
Nella notte si è verificato uno scontro tra due automobili a Montelupo Fiorentino, provocando il ferimento di due donne. Una delle due è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Empoli, dove è stata sottoposta a cure per un politrauma. La seconda donna ha riportato ferite di minore entità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
MONTELUPO FIORENTINO Uno scontro nella notte tra due vetture. Due donne rimaste ferite, una delle quali è finita in codice rosso al pronto soccorso di Empoli con un politrauma, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. E’ successo tra giovedì e venerdì scorsi sulla strada provinciale 12, all’altezza degli impianti sportivi, nel comune di Montelupo Fiorentino. A quanto appreso le due vetture guidate da due donne, una trentenne e l’altra cinquantenne, si sono scontrate intorno all’1. Ad avere la peggio nell’impatto è stata l’automobilista di 33 anni; meno grave l’altra persona coinvolta di 50 anni. Quest’ultima, dopo l’incidente, è... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scontro tra auto e bus nella notte a Ostia: proseguono i rilievi
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