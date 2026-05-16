Scontro nella notte tra auto due donne ferite La più grave è rimasta incastrata nell’abitacolo

Nella notte si è verificato uno scontro tra due automobili a Montelupo Fiorentino, provocando il ferimento di due donne. Una delle due è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Empoli, dove è stata sottoposta a cure per un politrauma. La seconda donna ha riportato ferite di minore entità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

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