DS N°7 il Suv premium prodotto a Melfi si svela | design e motori ecco come sarà

Il nuovo DS N°7, un SUV premium prodotto a Melfi, è stato presentato con un design distintivo e linee eleganti. Il veicolo presenta interni raffinati e ampio spazio a bordo. La casa automobilistica ha annunciato che il modello arriverà sul mercato nell’ultimo trimestre del 2026 e sarà equipaggiato con motori ancora da svelare.

Non porterà a un ampliamento della gamma, visto che questo modello andrà a raccogliere l'eredità della DS 7 attualmente in commercio, ma con il debutto sul mercato del nuovo Suv compatto premium DS N°7 il marchio francese di proprietà del gruppo Stellantis punta a crescere sul mercato internazionale. Portando avanti e rendendo più moderna la formula vincente della generazione precedente, questa novità si posiziona al centro del segmento dei C-Suv di prima classe, con uno stile distintivo e altre caratteristiche importanti, come il comfort e lo spazio dentro l'abitacolo, la capacità del bagagliaio, gli interni raffinati e luminosi.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - DS N°7, il Suv premium prodotto a Melfi si svela: design e motori, ecco come sarà Articoli correlati DS N°7: 350CV, design inedito e futuro elettrico made in Melfi.DS N°7: Anticipazioni sul Nuovo SUV di Melfi, Tra Design Innovativo e Motorizzazioni Ibride ed Elettriche La nuova DS N°7, un SUV che segna una... DS N°7, il ritorno del premium alla francese. Elettrificazione, design sofisticato e più comfort – FOTO‹ › 1 / 5 ds N°7 ‹ › 2 / 5 ds N°7 ‹ › 3 / 5 ds N°7 ‹ › 4 / 5 ds N°7 ‹ › 5 / 5 ds N°7 La prima cosa che colpisce è la firma luminosa. DS 7 Crossback – maina prezidenial accesibil i în România #classautomotive #ds7 #ds #france Aggiornamenti e notizie su Suv premium Argomenti discussi: Stellantis: dopo cinque anni, cosa ha funzionato davvero e cosa invece no. Nuova DS N°7 2026: il SUV elettrico premium con 740 km di autonomiaNuova DS N°7 2026: il nuovo SUV premium di DS Automobiles prodotto a Melfi con autonomia fino a 740 km DS N°7 2026 SUV elettrico: il marchio francese DS Automobiles apre un nuovo capitolo nella propri ... msn.com DS N°7: le prime foto ufficiali del nuovo C-SUV premium che nascerà a Melfi e punterà tutto su stile, comfort e autonomiaDS Automobiles ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella con il nuovo DS N°7, il C-SUV premium che raccoglierà l’eredità della DS 7 e che sarà prodotto nello stabilimento italiano di Melfi. Il suo ... clubalfa.it