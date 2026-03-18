DS N°7 | il nuovo SUV francese nasce a Melfi

La DS N°7, il nuovo SUV francese, viene prodotto nello stabilimento di Melfi in Italia. La vettura segna una tappa importante per il marchio e la produzione avviene esclusivamente in questa fabbrica. La presentazione ufficiale è stata annunciata in questi giorni, mentre la produzione è già iniziata. La DS N°7 si distingue per le sue dimensioni e il design moderno.

La DS N°7 rappresenta un punto di svolta per il marchio francese, che ha scelto l’Italia come luogo di produzione esclusiva. Questo nuovo SUV, nato dalla collaborazione tra ingegneria parigina e manifattura italiana a Melfi, si presenta con dimensioni allungate e tecnologie avanzate. Il veicolo promette un’esperienza di guida raffinata, combinando autonomia elettrica estesa con prestazioni dinamiche elevate. L’inaugurazione di questo modello segna l’inizio di un nuovo capitolo storico per DS Automobiles, puntando su una qualità costruttiva superiore. La scelta dello stabilimento di Melfi non è casuale: lo stesso sito produrrà anche la grande ammiraglia DS N°8, consolidando il ruolo dell’Italia come polo industriale strategico per il gruppo Stellantis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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