Il Mediterraneo raccontato dalle canzoni: un mare di storie, lingue e culture che si incontrano nella musica d’autore. È l’orizzonte evocato da ‘Mediterraneo - Canzone d’autore’, il concerto in programma domani alle 21 al Teatro Astoria, un viaggio musicale che attraversa alcune delle voci più significative della tradizione cantautorale europea e italiana. Protagonista della serata sarà il cantante Claudio Ceretti, accompagnato da Stefano Federici alle tastiere, Vittorio Pasquali al basso e Franco Puccini alla chitarra acustica. Il concerto propone un itinerario sonoro che unisce le sponde del Mediterraneo attraverso brani di autori come Boris Vian, Bruno Lauzi, Georges Moustaki, Léo Ferré e Joan Manuel Serrat. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un mare di storie con il concerto ’Mediterraneo - Canzone d’autore’

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