Droga nascosta nei fuseaux donna arrestata dalla Guardia di Finanza

Una donna è stata arrestata dalla Guardia di Finanza durante un controllo in un'operazione antidroga. Nel corso delle verifiche, sono stati sequestrati cocaina e hashish nascosti nei fuseaux indossati dalla donna. Sono stati trovati anche denaro contante e un bilancino di precisione, utilizzato presumibilmente per il confezionamento delle sostanze. L’arresto si è verificato in una zona urbana, con le autorità che hanno proceduto al sequestro della droga e degli strumenti trovati a carico della persona.

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L’operazione è stata condotta dai finanzieri in forza alla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria nel corso di un normale posto di controllo. Dopo aver intimato l’alt al veicolo, i militari hanno subito notato l’atteggiamento particolarmente agitato ed esitante della conducente durante le fasi di identificazione. I finanzieri avrebbero quindi notato un evidente rigonfiamento sul lato sinistro del fuseaux indossato dalla donna, all’interno dei quali era nascosto un involucro in cellophane contenente circa undici grammi di cocaina. La successiva perquisizione del veicolo e dell’abitazione della fermata ha consentito ai finanzieri di rinvenire e sequestrare, all’interno della borsa di quest’ultima, un ulteriore involucro contenente 3,6 grammi di hashish e circa 1. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Droga nascosta nei fuseaux, donna arrestata dalla Guardia di Finanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Polizia Aeroportuale: EX costringe la donna a portare della droga in valigia Sullo stesso argomento Blitz della guardia di finanza nel Comasco: droga nei luoghi dei giovani e lavoratori in nero nei negoziControlli a tappeto nel fine settimana: 95 militari in campo, sequestri di stupefacenti e cinque lavoratori irregolari scoperti Droga nei luoghi... Droga occultata negli indumenti: arrestato un uomo dalla Guardia di FinanzaL’operazione è scaturita da un ordinario posto di controllo, durante il quale i finanzieri in forza alla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia... Droga nascosta tra i vestiti per bambini, sequestrati 5 kg di marijuanaLa Guardia di Finanza di Genova intercetta un carico di 5 chilogrammi di marijuana nascosto in una spedizione di vestiti per bambini proveniente dalla Spagna. Il sequestro è scattato al termine di una ... rainews.it Gioia Tauro, la cocaina viaggiava nascosta sott'acquaLa Guardia di finanza di Gioia Tauro in tre distinte operazioni ha sequestrato in pochi giorni quasi quattrocento chili di cocaina purissima arrivata in Calabria nei presi del porto. Una parte - ... rainews.it