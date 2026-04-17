Droga occultata negli indumenti | arrestato un uomo dalla Guardia di Finanza

Durante un controllo su strada, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo e trovato nascosti negli indumenti circa 100 grammi di cocaina. L'individuo è stato immediatamente arrestato e portato in centrale per ulteriori accertamenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre l'uomo ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si inserisce in un’operazione di routine finalizzata al contrasto del traffico di droga.

L’operazione è scaturita da un ordinario posto di controllo, durante il quale i finanzieri in forza alla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno fermato un’autovettura condotta dall’uomo. Quest’ultimo, fin dalle prime domande rivolte dai militari, ha palesato un evidente stato di agitazione e un atteggiamento evasivo.L’approfondimento del controllo ha permesso di rinvenire sulla persona un involucro di forma compatta, occultato all’interno degli indumenti intimi. La confezione conteneva circa 100 grammi di polvere bianca che, sottoposta a narcotest immediato, è risultata essere cocaina di elevata purezza. Secondo le stime degli investigatori, la sostanza, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di circa 20.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Droga occultata negli indumenti: arrestato un uomo dalla Guardia di Finanza Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia Notizie correlate Lotta al traffico di stupefacenti, corriere della droga arrestato dalla Guardia di FinanzaOvulatore della droga arrestato alla stazione centrale di Napoli con 120 ovuli di eroina e cocaina Napoli. Nascondeva 3,3 kg di cocaina: fermato e arrestato dalla Guardia di FinanzaTempo di lettura: 2 minutiA seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale volti al contrasto... Panoramica sull’argomento Si parla di: Benevento: sequestrati gadgets dopo la promozione della squadra di calcio. Guardia di Finanza nel Piceno, arrivano i nuovi canti anti-droga Nasly e NereoIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno si potenzia con due nuovi rinforzi speciali a quattro zampe. Nei giorni scorsi sono entrati ufficialmente in servizio Nasly e Nereo ... ansa.it Scappa dai finanzieri in monopattino: 24enne fermato con addosso 6 grammi di hashish ad AscoliASCOLI – Nei giorni scorsii, la Guardia di Finanza ha svolto numerosi controlli per contrastare il consumo di droghe tra i più giovani. In questo contesto, è stato fermato un ragazzo di 24 anni per ... corriereadriatico.it