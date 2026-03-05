Blitz della guardia di finanza nel Comasco | droga nei luoghi dei giovani e lavoratori in nero nei negozi

Durante il fine settimana, la guardia di finanza di Como ha condotto controlli in tutta la provincia, riscontrando la presenza di droga nei luoghi frequentati da giovani e verificando la presenza di lavoratori in nero nei negozi. Le operazioni hanno portato a diverse ispezioni e sanzioni, con l’obiettivo di contrastare attività illecite e illegalità sul territorio.

Controlli a tappeto nel fine settimana: 95 militari in campo, sequestri di stupefacenti e cinque lavoratori irregolari scoperti Droga nei luoghi frequentati dai giovani e lavoratori in nero nei negozi: è il bilancio dell’ultima ondata di controlli effettuata nel fine settimana dalla guardia di finanza di Como in tutta la provincia. L’operazione, coordinata dal comando provinciale, ha visto l’impiego complessivo di 39 pattuglie e 95 militari impegnati nelle attività di controllo del territorio e di contrasto all’illegalità economico-finanziaria nel Comasco. Nel corso dei servizi sono stati controllati complessivamente 250 veicoli, identificate 268 persone e verificati 27 esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Blitz di San Valentino, Guardia di Finanza nei ristoranti: 24 lavoratori 'in nero', maxi multeMaxi blitz nei ristoranti a San Valentino e la Finanza scopre 24 lavoratori ‘in nero’.

Leggi anche: Controlli a tappeto della guardia di finanza nel Comasco: droga, lavoro nero e scontrini mancati

Tutto quello che riguarda Blitz della.

Temi più discussi: Sequestrati 36mila prodotti non sicuri e contraffatti: blitz della Guardia di Finanza anche a Lamezia; Antimafia, scatta l'amministrazione giudiziaria per un'azienda siciliana: blitz della guardia di finanza; Il blitz dei carabinieri nel Monregalese con 14 misure cautelari spezza i fili della rete di spaccio; ? Blitz antidroga della guardia di finanza: sequestrati 914 grammi di cocaina.

Blitz della guardia di finanza tra Catania, Palermo, Siracusa e ParmaCatania – Dalle prime ore di questa mattina 5 marzo 2026, oltre 30 finanzieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo, nelle Province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma, un’ordinanza em ... trapanioggi.it

Amministrazione giudiziaria per una nota azienda siciliana: blitz della Guardia di Finanza in quattro provinceI militari eseguono la misura ai sensi del Testo Unico Antimafia, u dettagli in conferenza stampa al Palazzo di Giustizia ... lasicilia.it

In casa con oltre 40 Kg di droga. Blitz della Polizia a Roma (VIDEO) - facebook.com facebook

Blitz della polizia all’alba nei vicoli di Prè: denunciato un 35enne, espulsioni e 50 persone identificate x.com