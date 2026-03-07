Tre etti di cocaina nascosti tra auto casa e sotto terra | blitz della Squadra Mobile scatta l' arresto

La Squadra Mobile di Ancona ha effettuato un blitz che ha portato all’arresto di persone coinvolte in un traffico di droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa tre etti di cocaina, suddivisi in 343 dosi pronte per essere vendute. La sostanza stupefacente era nascosta tra auto, all’interno di una casa e sotto terra.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Montacuto, dove si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria ANCONA - Circa tre etti di cocaina suddivisi in 343 dosi, pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio anconetano. È quanto sequestrato dalla Polizia che, nella giornata di ieri, ha arrestato un uomo di origini albanesi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Ancona, hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’uomo tra il capoluogo dorico e l’hinterland. Il blitz è scattato nei pressi di piazza Rosselli, dove gli agenti hanno fermato l’auto del presunto pusher trovandolo in possesso di 25 involucri di cocaina. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

