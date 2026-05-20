Droga blitz tra Palermo e Reggio | 26 arresti e ordini dal carcere

Un’operazione tra Palermo e Reggio Calabria ha portato all’arresto di 26 persone. Secondo le indagini, alcuni soggetti detenuti erano in grado di impartire ordini attraverso comunicazioni elettroniche. Sono state sequestrate ingenti quantità di droga proveniente dall’Albania e gestite da un’organizzazione criminale. Le forze dell’ordine hanno individuato i canali attraverso cui i capi del gruppo coordinavano le attività illecite dal carcere, mantenendo il controllo sulle operazioni di traffico e distribuzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui