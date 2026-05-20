Droga blitz tra Palermo e Reggio | 26 arresti e ordini dal carcere
Un’operazione tra Palermo e Reggio Calabria ha portato all’arresto di 26 persone. Secondo le indagini, alcuni soggetti detenuti erano in grado di impartire ordini attraverso comunicazioni elettroniche. Sono state sequestrate ingenti quantità di droga proveniente dall’Albania e gestite da un’organizzazione criminale. Le forze dell’ordine hanno individuato i canali attraverso cui i capi del gruppo coordinavano le attività illecite dal carcere, mantenendo il controllo sulle operazioni di traffico e distribuzione.
? Punti chiave Come facevano i boss a dare ordini dalle celle del carcere?. Chi gestiva i carichi di droga arrivati via mare dall'Albania?. Come funzionava il gruppo digitale chiamato I fuorilegge?. Quali legami uniscono la criminalità reggina ai quartieri di Palermo?.? In Breve Domenico Mercuri di Cinquefrondi collegato alla banda di Santa Maria di Gesù.. Gestione traffico tra il 2023 e la fine del 2025 tramite corrieri albanesi.. Gruppo Signal I fuorilegge usato per videochiamate tra detenuti e affiliati.. Spaccio di cocaina e hashish nei quartieri Villagrazia e Santa Maria di Gesù.. Ventisei persone sono state fermate in un blitz antidroga tra Palermo, Roma e la Calabria, colpendo un sistema che coinvolgeva anche un esponente della criminalità reggina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
CLAN AMATO-PAGANO: Scissionisti di Secondigliano - Documentario Completo
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