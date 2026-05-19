Alle prime luci dell’alba di oggi, un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di 26 persone a Afragola, in provincia di Napoli. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di individui sospettati di essere coinvolti in attività legate a un clan della zona. Secondo le indagini, anche alcuni ordini sarebbero stati impartiti mentre gli arrestati si trovavano in carcere. L’operazione fa parte di un’azione più ampia contro la criminalità organizzata locale.

Maxi operazione antimafia all’alba di oggi 19 maggio ad Afragola, in provincia di Napoli, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 26 persone ritenute legate a un’articolazione del clan Moccia. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto 23 custodie cautelari in carcere e 3 divieti di dimora. Gli indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, estorsione, ricettazione, favoreggiamento e accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Blitz anticamorra ad Afragola: 26 arresti nel clan Moccia, ordini impartiti anche dal carcere

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Blitz anticamorra a Napoli: 9 misure cautelari contro il clan Contini

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