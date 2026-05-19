Camorra ad Afragola 26 arresti tra i panzarottari | i Moccia davano ordini dal carcere per estorsioni e droga

Sono 26 le persone arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli su un’articolazione del clan Moccia attiva ad Afragola. Per 23 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altri tre il divieto di dimora. L’ordinanza è stata emessa dal gip del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Gennaro panzuto e il clan moccia ...

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Afragola, blitz contro il clan legato ai Moccia: 26 arresti tra estorsioni, droga e ordini impartiti dal carcereMaxi operazione dei Carabinieri e della DDA di Napoli ad Afragola: 26 misure cautelari contro un’articolazione del clan Moccia. ilgazzettinovesuviano.com

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