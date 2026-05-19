Camorra ad Afragola 26 arresti tra i panzarottari | i Moccia davano ordini dal carcere per estorsioni e droga

Da napolitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono 26 le persone arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli su un’articolazione del clan Moccia attiva ad Afragola. Per 23 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altri tre il divieto di dimora. L’ordinanza è stata emessa dal gip del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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