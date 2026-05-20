Questa sera torna in onda l’approfondimento politico in prima serata, con un focus sulle recenti tensioni tra le potenze mondiali e le alleanze internazionali. Si parlerà delle strategie politiche di una figura chiave del panorama globale e delle sue relazioni con altri paesi, in un quadro di rapporti spesso complessi. Verranno inoltre analizzati due casi giudiziari italiani: una strage avvenuta in provincia di Modena e un procedimento penale legato a un omicidio che ha attirato l’attenzione nazionale.

Con le tensioni transatlantiche che dominano il dibattito pubblico da mesi, torna questa sera l’appuntamento settimanale con l’approfondimento politico in prima serata. Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro, propone per la puntata di giovedì 21 maggio un focus proprio sui rapporti tra Europa e Stati Uniti, in un momento in cui le frizioni tra le due sponde dell’Atlantico sembrano farsi più evidenti. Vediamo cosa ci aspetta. Paolo Zampolli ospite per parlare di Trump e alleanze globali. Ospite principale della serata sarà Paolo Zampolli, Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, figura chiave per comprendere la politica estera americana nell’era Trump. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Dritto e Rovescio: Trump e alleanze globali, poi la strage di Modena e il caso Garlasco

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