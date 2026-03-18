Garlasco Andrea Sempio accusa a Dritto e Rovescio | Alberto Stasi il carnefice

Durante la puntata di martedì 13 marzo di Dritto e Rovescio su Rete 4, Andrea Sempio ha accusato Alberto Stasi di essere il carnefice in un caso di cronaca giudiziaria. La discussione si è concentrata sulle vicende legate a questa accusa, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui procedimenti legali. La trasmissione ha affrontato il tema evidenziando le dichiarazioni dell'intervistato.

Ritorniamo a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di martedì 13 marzo. Ospite in studio ecco Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta nel delitto di Garlasco, un giallo che resta, inevitabilmente, sempre al centro della scena. Si parla di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. E Del Debbio chiede a Sempio: "Stasi per lei è una vittima o un carnefice?". Dunque un lungo silenzio, prima di esclamare: "Carnefice". "Perché ci ha pensato un po'?", chiede Del Debbio. E la risposta di Sempio è di quelle pesanti: "Ho dovuto riflettere un attimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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