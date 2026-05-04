Al Comicon di Napoli si avvicina il momento conclusivo con due eventi principali. Uno riguarda un incontro dedicato a Vinland Saga, mentre l’altro coinvolge il cast di From. Sono stati annunciati inoltre i metodi per ottenere i ticket-invito per gli eventi al Teatro Mediterraneo. Tra gli ospiti previsti, ci sarà anche il panel Marvel Legends, con la presenza di un artista noto.

? Cosa scoprirai Come ottenere i ticket-invito per gli incontri al Teatro Mediterraneo?. Chi parteciperà al panel Marvel Legends insieme a Simone Bianchi?. Quali contenuti esclusivi presenteranno gli attori di From 4?. Perché l'interpretariato LIS è stato previsto per il talk Marvel?.? In Breve Ticket-invito disponibili al Teatro Mediterraneo tra le 10:00 e le 14:00 per i panel.. ChiacchieraTONY con TonyPitony, Stefanoconlaesse, MrCardillo, Gianpiert e Luca Di Trapani alle 15:00.. Panel Marvel Legends con Simone Bianchi, Giuseppe Camuncoli, Rick Leonardi, Alex Maleev, Sara Pichelli e Nicola Peruzzi.. Liam Sharp presenta il lavoro sulla mitologia nella Sala Pazienza alle ore 16:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comicon Napoli: il gran finale tra Vinland Saga e il cast di From

Notizie correlate

Luchè a Napoli: il gran finale del tour celebrativo all’Ippodromo di AgnanoLuchè torna a Napoli: il concerto evento all'Ippodromo di Agnano chiuderà il tour dei record dopo il successo di Sanremo.

Claudio Curcio presenta il Comicon: «Napoli tra le capitali dell?immaginario»Esiste un momento, ogni anno in primavera, in cui i confini geografici di Napoli sembrano dilatarsi fino a comprendere mondi lontani, universi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: COMICON 2026: presentata al Madre la XXVI edizione. Grande successo anche per l’edizione zero di COMICON Extra; COMICON Napoli 2026, programma di domenica 3 maggio: cosa fare nella giornata finale; Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere; COMICON Napoli 2026 alla Mostra d’Oltremare: guida utile tra biglietti, app e cosplay.

COMICON Napoli 2026 chiude con 183.000 visitatori: la XXVI edizione è la più grande di sempreNapoli - International Pop Culture Festival 2026 ha occupato l’intera superficie della Mostra d’Oltremare con le sue 10 sezioni tematiche – Fumetto, Asian, ... cronachedellacampania.it

COMICON Napoli 2026: il primo giorno tra emozioni, incontri e cultura popCome ogni anno, Napoli torna ad ospitare uno degli eventi di riferimento della cultura pop e moderna. Succede quando i cancelli della Mostra d’Oltremare si aprono e il mondo reale lascia spazio a quel ... eroicafenice.com

FOTO SHOW - Napoli, al Comicon anche il dr. Cox della serie tv “Scrubs” con la maglia azzurra numero 10 - facebook.com facebook

Via alla serata dei Premi del Palmarès di COMICON Napoli 2026. A presentare: Vincenzo Comunale #napolicomicon2026 x.com