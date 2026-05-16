Dove vedere Juve Stabia-Monza oggi in TV e streaming | orario e formazioni dei playoff di Serie B

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 20 si disputa l'incontro tra Juve Stabia e Monza, valida come partita di andata delle semifinali playoff di Serie B. La sfida si svolge allo stadio delle due squadre e sarà possibile seguirla sia in diretta televisiva che in streaming. Il ritorno è programmato per il 19 maggio, sempre alle 20, presso il campo della squadra avversaria. Le formazioni di entrambe le squadre saranno rese note poco prima dell'inizio dell'incontro.

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Juve Stabia-Monza è l'andata della semifinale playoff che si gioca oggi alle 20, ritorno previsto allo stesso orario il 19 maggio. Diretta TV e in streaming su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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